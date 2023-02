Ottava di Sant'Agata: la patrona tra i fedeli ancora una volta

Sant’Agata torna tra la gente in occasione dell’Ottava. Fedeli, devoti e turisti che - passato il maltempo sono di nuovo in città - oggi possono assistere alle celebrazioni in onore della Santa Patrona e omaggiare le reliquie che sono state esposte di buon mattino, con l’apertura del sacello alle 8. A fine giornata la processione del busto in piazza Duomo.

Fino alle 17.30 i fedeli potranno accostarsi per la venerazione delle sacre reliquie nella cappella di Sant’Agata. Alle 10 di questa mattina la santa messa è stata presieduta da Salvatore Gristina, arcivescovo emerito di Catania. Alle 14.30, c'è stata la messa per gli ammalati ed i disabili. Alle 19, la celebrazione eucaristica solenne presieduta dall’arcivescovo Luigi Renna. Al termine, è in programma la processione delle reliquie in piazza Duomo con la partecipazione delle autorità cittadine. Sarà possibile assistere alla chiusura delle celebrazioni anche sulla pagina Facebook della diocesi etnea e sul canale YouTube.

Sant’Agata sarà così riposta nella “cammeredda” per “riapparire” il 17 agosto, nel giorno dell’appendice estiva della festa. La data di agosto, forse la più antica nel tempo, si rifà ai festeggiamenti spontanei che si verificarono nella notte del 17 agosto 1126 quando le spoglie della martire vennero riportate in città da Costantinopoli, dai due soldati Gilberto e Goselmo. La festa si svolge in maniera ridotta rispetto ai festeggiamenti di febbraio, ma anche in quest’occasione attira nel centro storico migliaia di fedeli, turisti e curiosi. Anche in estate, oltre alla messa, si svolge una breve processione con lo scrigno contenente le reliquie e il mezzobusto reliquiario, nei dintorni della Cattedrale, in via Dusmet procedendo per Piazza San Placido e facendo ritorno in chiesa per via Vittorio Emanuele con il gran finale di giochi pirotecnici.



