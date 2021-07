Aeroporto, mezz'ora di parcheggio gratis per il " kiss and fly"

Pubblicità

La società di gestione dell'aeroporto di Catania, Sac, ha deciso di contrastare il malcostume del parcheggio selvaggio dei catanesi intorno allo scalo (per accompagnare i viaggiatori) aprendo gratuitamente -da domani - i suoi parcheggi per mezz'ora. «Purtroppo - si legge in una nota ufficiale Sac - infatti, lo scalo aeroportuale sconta la mancanza di senso civico dei tanti utenti che, anziché usufruire di questa agevole e gratuita soluzione, scelgono di lasciare in sosta le auto nei viali prospicienti l'aeroporto e nelle rotatorie, intasando così la viabilità aeroportuale. Un comportamento che SAC stigmatizza con forza e che nuoce a quegli utenti che invece rispettano le regole.

Non solo nei P5 e P6, dove tra l’altro prosegue la promozione Premium con la tariffa speciale di 2 euro al giorno: da domani, 10 luglio 2021, in tutte le altre strutture gestite da Sac (P1. P2 e P3) si potrà lasciare l’auto per 30 minuti senza pagare.

L’iniziativa è valida in attesa del ripristino della Rampa Partenze (chiusa a causa delle restrizioni dovute al Covid-19) e, per consentire il carico e scarico dei bagagli e l’attesa in sicurezza dei propri cari. La società di gestione sta comunque predisponendo lla realizzazione di una nuova area “Kiss&Fly”.

