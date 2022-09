Parco Vulcania a Catania, più green e più sport con il progetto di Agos

Il progetto “Parchi Agos Green&Smart” arriva a Catania: dal 17 settembre la cittadinanza potrà fruire di un Parco Vulcania - in piazza Aldo Moro, 4 - rinnovato e riqualificato. Agos, società leader nel credito al consumo, porta nel territorio un nuovo modello di parchi urbani a 4 dimensioni - Green, Sport, Smart e Art - per comunicare i valori “green” e “prossimità” alla base della strategia di sostenibilità di Agos, che si esprime attraverso l’impegno di Agos for Good.

Il progetto Parco Agos Green&Smart, con il patrocinio del Comune in collaborazione con Fondazione Sport City e Plastic Free e sviluppato da Brand for the City, rinnova così il Parco Vulcania portando qualcosa in più: l’iniziativa è anche un’inedita forma di collaborazione tra pubblico e privato, che vede lavorare insieme impresa, istituzioni, Fondazioni nazionali, associazioni locali sportive e del terzo settore e cittadini.

Il verde nel parco viene rinnovato con le nuove alberature, la sistemazione e la potature delle siepi e un nuovo percorso piastrellato. Vulcania viene inoltre arricchita da un’area aggregativa con sedute e arredi urbani nuovi, oltre al rifacimento di parti della recinzione e alla cura e manutenzione di specifiche parti del prato. I lavori sono in fase di ultimazione e proseguiranno anche dopo l’inaugurazione con un programma di manutenzione costante e di sviluppo “smart” con QR CODE disseminati nel parco per raccontare il verde tramite la tecnologia.

Il parco è da sempre uno dei luoghi più amati per praticare sport. Per questo nel Parco Agos Green&Smart di Catania è stato ripristinato il campo da basket grazie al rinnovamento completo della superficie e delle parti rovinate, arricchito con un intervento artistico realizzato con resine adatte alle attività sportive.

Gli street artist Gummy Gue hanno infatti realizzato un intervento di Street Art sul playground del campo da basket con colori, linee e forme che trasmettono tutta l’energia di questo sport, ispirandosi agli schemi delle aree di gioco.

Dalle ore 10 alle 18 di sabato prossimo, il Parco Agos Green&Smart di Vulcania aprirà ufficialmente con una giornata di eventi gratuiti a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza. Il programma della giornata inizierà alle 10 e proseguirà fino alle 13 con il laboratorio Green “Diventa Supereroe e salva il tuo Pianeta” a cura di Plastic Free e con le attività sportive aperte a tutti “Giochiamo a basket sul nuovo playground” e “Scopriamo il Badminton”. Alle ore 11 si terrà il taglio del nastro alla presenza delle Istituzioni, delle Associazioni locali e dei rappresentanti di Agos. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, riprendono i laboratori ecologici e artistici e l’invito allo sport “A scuola di Volley” e “L’Hockey per tutti”, fino alle 18. Inoltre è presente l’Associazione onlus Hakuna Matata con il suo progetto di scolarizzazione in Tanzania, a cui partecipa un gruppo di dipendenti Agos del territorio.

Domenica prossima, il parco verrà animato invece dallo Sport City Day - la prima iniziativa interamente dedicata allo sport praticato negli spazi urbani e nelle aree verdi promossa in tutta Italia da Fondazione Sport City: al mattino sono previsti percorsi di volley, badminton, rugby, basket, nordic walking, hockey, spazi divulgativi e la presenza di testimonial del mondo dello sport.

La realizzazione del “Parco Agos Green&Smart” di Catania è stata seguita dall’agenzia Brand For The City ed è stata resa possibile grazie alla collaborazione delle Istituzioni locali e delle Associazioni che sono scese in campo in prima persona per dare il proprio contributo per restituire al meglio alla comunità quest’area verde urbana. Il progetto su Parco Vulcania si è arricchito della collaborazione di Fondazione Sport City, del CONI Regionale Sicilia, delle Federazioni Sportive e dell’associazione Plastic Free Odv Onlus, con il patrocinio del Comune.

