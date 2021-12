Paura a Randazzo per un incendio in una palazzina disabitata

I vigili del fuoco del Distaccamento di Randazzo sono intervenuti per spegnere un incendio in un’abitazione in via Saitta. Il rogo si è sviluppato in una appartamento al primo piano di una palazzina disabitata. Al piano terra si trova un esercizio commerciale. Verificato che non ci fosse nessuno all’interno dell’abitazione, i vigili hanno spento le fiamme e messo in sicurezza gli ambienti. Le cause del rogo sono verosimilmente accidentali.



