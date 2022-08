Piazza Risorgimento tra devastazione e degrado, la protesta dei residenti

Pubblicità

Piazza Risorgimento tra devastazione e degrado. I residenti protestano: "Qui siamo stati abbandonati - dichiara Franco Catalano - spazzatura non raccolta, panchine distrutte, la fontana piena di rifiuti a pochi metri dal commissariato di Polizia. E' inaccettabile tutto questo, gli anziani devono stare seduti su escrementi e sporcizia di vario genere nell'unico posto di aggregazione della zona. Eppure questo piccolo gioiellino di piazza è circondato da tanto verde realizzato agli inizi degli anni 2000 nell'era Scapagnini, ma oggi solo macerie. Qui i genitori non portano più i loro figli perché le grate della fontana sono rotte e ci sono troppi pericoli per i più piccoli, siamo rimasti solo noi anziani". Di notte, prosegue Catalano, "qui è terra di nessuno. Non chiediamo chissà cosa, ma di dare un po' di decoro a questa piazza in questa calda estate catanese".

Foto Davide Anastasi

