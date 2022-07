Piazza Roma, al via i lavori di riqualificazione di una delle zone storiche più belle di Catania

Prenderanno ufficialmente avvio i lavori di rigenerazione di Piazza Roma, grazie alla riqualificazione di marciapiedi, vialetti e alla sostituzione dell'attuale pavimentazione.

A comunicarlo sono stati gli assessori Pippo Arcidiacono e Sergio Parisi, alla presenza del presidente del terzo municipio Paolo Ferrara, diversi consiglieri circoscrizionali e del consigliere comunale Santo Russo.

Saranno quattro i mesi necessari al completamento dei lavori, che avranno come fine ultimo quello di valorizzare nuovamente una delle zone storiche più belle di Catania.

Ad elaborare il progetto la direzione comunale per le manutenzioni, costituita dal Rup Giovanni Origlio e dal direttore dei lavori Orazio Parisi, che propongono un miglioramento qualitativo della Piazza, tramite la messa in pratica di opere di ripristino e di riorganizzazione dello spazio. Previsti anche interventi per realizzare nuovamente l'attuale pavimentazione scoscesa e dissestata dall'azione degli alberi secolari, che sarà sostituito da nuovi elementi e un nuovo cordolo in pietra naturale esattamente uguale a quella esistente.

Come è evidente, tutto sarà realizzato all'insegna dell'assoluto rispetto della vegetazione, tanto che, anche i vecchi e deteriorati sedili in ferro, verranno sostituiti da nuove panchine in ghisa.

Protagonista la "Società Impresam S.r.l" di Favara, che si è aggiudicata gli interventi di riqualificazione, dopo aver offerto sul mercato elettronico Mepa un ribasso del 25,7929% sull’importo a base d’asta di € 666.670,73, oltre € 14.776,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l’importo contrattuale complessivo di € 509.493,73 più Iva, integralmente finanziati con fondi comunitari del Patto per Catania

“Un’opera significativa - ha dichiarato Pippo Arcidiacono, assessore alla manutenzione - "che si unisce alle altre azioni di riqualificazione e ripristino che stiamo avviando o completando in tante parti della città per risolvere problemi di manutenzioni di grande importanza per la vivibilità e la sicurezza della città, come nel caso della splendida piazza Roma. Un ringraziamento particolare va dato agli uffici delle manutenzioni comunali diretti da Salvo Leonardi, per l'impegno con cui stanno lavorando”.

“L’utilizzo ottimale dei fondi comunitari del Patto Per Catania per riqualificare anche piazza Roma –ha poi aggiunto l’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi- "è uno dei tanti frutti positivi per la città, che abbiamo individuato con una rimodulazione ragionata dell’utilizzo dei fondi del Patto per Catania e dei numerosissimi progetti che abbiamo finanziato nell’interesse dei cittadini".

