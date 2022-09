Premiato un turista americano che da 20 anni soggiorna ad Acireale

Il sindaco di Acireale, Stefano Alì, ha ricevuto l'avvocato Richard Thomas Beadles, turista americano, residente in Oklahoma, che da 20 anni a questa parte trascorre le proprie vacanze nella città acese, dove ha stabilito una fitta rete di contatti, mostrando particolare attenzione per la città che l'ha accolto con affetto, tributandogli attestazioni di stima e gratitudine anche per i gesti di liberalità che ha compiuto. All'illustre ospite, il primo cittadino ha donato un gagliardetto ed un libro.



