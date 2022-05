Preso col flex ancora acceso mentre rubava un catalizzatore

In pieno giorno stava tentando con una smerigliatrice di rubare un catalizzatore da un’auto. A scoprirlo i Carabinieri di Acireale che hanno denunciato il 35enne acese per tentato furto aggravato. I militari stavano transitando per la via Sclafani, quando hanno udito un forte rumore da taglio e delle scintille uscire da una Peugeot 106 parcheggiata in strada. I militari si sono avvicinati ed hanno notato il 35enne affaccendato sotto l’auto con un flex nel tentativo di sottrarre il catalizzatore all’interno della marmitta di scarico dell’autovettura. L’uomo, colto evidentemente di sorpresa, è sbucato da sotto l’auto con la smerigliatrice, ancora nelle mani in funzione a forte velocità, tentando pure la fuga a piedi salvo essere bloccato dai militari a pochi metri di distanza.

