Primo Maggio a Catania, musei aperti ma niente lungomare pedonalizzato (c'è l'allerta meteo)

Niente lungomare chiuso al traffico per il Primo Maggio a Catania. Il Comune ha infatti annullato la prevista pedonalizzazione per condizioni meteo avverse

Per il primo maggio però i siti museali di Catania della direzione Cultura saranno aperti al pubblico con questi orari: Museo Civico di Castello Ursino, piazza Federico II di Svevia, dalle 10 19 (la biglietteria chiude un’ora prima). Il biglietto è comprensivo della visita a tutte le collezioni e le mostre di Castello Ursino: intero 10 euro, ridotto 8 euro, ridotto scuole 4 euro (prevendita online 1 euro a persona dal sito di Ticketone), info e prenotazioni: 095345830. Visitabili la Collezione civica, “Contrafatto, una mostra affettiva” al quarto livello e il grande ritorno del “Kouros ritrovato” al piano terra.

Palazzo della Cultura, dalle ore 9 alle 19. Visitabili la Mostra “Banksy and Warhol” (la biglietteria chiude alle 18,30, info mostra “Banksy and Warhol” sul sito https://www.warholbanksy.com/biglietti/), e la Mostra permanente “Sala delle Donne”.

Museo Emilio Greco al Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele 121, dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso ore 12,30).

Museo Vincenzo Bellini, piazza S. Francesco, dalle ore 9 alle 13.

Chiesa San Nicolò l’Arena, dalle 9 alle 13.

