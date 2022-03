Profughi, prefettura di Catania si rivolge ad associazioni e a vari enti per l'accoglienza

Nel quadro dell’attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, la Prefettura di Catania ha pubblicato un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la individuazione di operatori economici a cui affidare i servizi di accoglienza presso centri con capienza fino a 50 posti, situati nel territorio della città metropolitana di Catania in favore di 100 cittadini ucraini.

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016, le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici, gli enti pubblici e del privato sociale. Tali soggetti devono avere, tra i propri fini istituzionali, quello di operare nel settore d’intervento relativo ai servizi di assistenza di cui trattasi ed aver maturato, nel triennio 2019/2021, comprovata esperienza nell’accoglienza di richiedenti protezione internazionale oppure in ambito di progetti SPRAR/SIPROMI.

In particolare si rende necessario reperire strutture di accoglienza che tengano conto della peculiarità dei cittadini in ingresso, prevalentemente donne e bambini.

Le domande di manifestazione di interesse dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec (protocollo.prefct@pec.interno.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 16 marzo 2022. Il presente avviso pubblico è disponibile sul portale della Prefettura di Catania.

