Pubblicato il bando per la dorsale porto di Riposto-svincolo A18 di Giarre

«Oggi è una data che segniamo in rosso e che diventa indelebile. La pubblicazione del bando, l'esperimento della gara e la posa della prima pietra rappresentano un momento storico per la città e l’intero territorio. Prima della prossima Epifania in un incontro pubblico in piazza coinvolgeremo tutta la città per informare tutti del grande evento e della portata di questa agognata opera infrastrutturale. La Mareneve rappresenta, infatti, una straordinaria occasione di sviluppo non solo per Riposto ma per l'intero territorio».

Lo ha affermato il sindaco di Riposto Enzo Caragliano dopo che stamane in municipio, alla presenza di Di Graziano, è stata ufficializzata la pubblicazione da parte di Invitalia del bando per la realizzazione della dorsale stradale che collega il porto di Riposto con lo svincolo A18 di Giarre. "Un progetto - ha aggiunto Caragliano - che diventa realtà e di cui tutti devono essere orgogliosi. Ringrazio chi ha creduto in questa visione di territorio a cominciare dal fautore del progetto, il compianto prof. Ing. Lorenzo Leone, e portato a termine nell’ambito del suo studio dai figli, gli ingegneri Francesco e Marco Leone e dai suoi collaboratori ing. Giuseppe Pulvirenti e l’arch. Patrizia Spicuzza".



