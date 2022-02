Ragazzine di 17 e 15 anni nella notte sfrecciano su una Panda in via San Giuliano e poi aggrediscono i poliziotti: denunciate

Due ragazzine, una di 17 anni e una di 15, sono state denunciate alla Procura dei minori dalla Polizia a seguito di un rocambolesco inseguimento nella notte tra le strade di Catania. Tutto è accaduto intorno alle 2 della notte quando un equipaggio di una volante, ha notato in via San Giuliano una Fiat Panda procedere a forte velocità. A quel punto gli agenti hanno chiesto alla conducente di fermarsi ma quest’ultima invece ha proseguito la corsa per le vie del centro cittadino costringendo i polizotti a un lungo e pericoloso inseguimento, che si è concluso nei pressi del faro Biscari. Dal veicolo scendevano due ragazze, di 17 e 15 anni, che con rabbia hanno tentato di aggredire gli agenti. Sono state bloccate e denunciate per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e riaffidate ai genitori. La 17enne è stata anche denunciata per guida senza patente.

