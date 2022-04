Rapina a un Tir lungo la Tangenziale: un arresto e due ricercati

La notte scorsa la Polizia a Catania ha arrestato un malvivente che con due complici, riusciti a fuggire, aveva appena rapinato un Tir in una stazione di servizio lungo la Tangenziale Ovest. Sono in corso ulteriori indagini per individuare gli altri autori della rapina.

Pubblicità

All’operazione hanno preso parte anche agenti della Polzia Stradale. L’arrestato è accusato di rapina aggravata in concorso. I tre sono stati sorpresi poco dopo in un terreno confinante con l’area di servizio, nei pressi del parco commerciale Centro Sicilia.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA