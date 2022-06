Rifiuti, a Catania situazione disperata: la paura di un'estate tra cumuli, puzza, roghi e rischi sanitari

Compattatori in fila davanti i cancelli della discarica di Grotte San Giorgio, pieni di rifiuti che è stato impossibile conferire, e autisti costretti a tornare indietro mentre sulle strade si accumulano altre tonnellate che non c’è materialmente dove mettere, mentre il ciclo della raccolta già sull’orlo dell’emergenza va in tilt nell’intera città.

Il fragile sistema che avrebbe dovuto consentire in base al piano anti emergenza della Regione di gestire almeno per tre mesi l’ennesima crisi si è già infranto sotto il peso dei numeri, delle troppe tonnellate da spedire da un sito all’altro nel rimpallo tra enti e territori, dell’inadeguatezza degli impianti e di un no a una circolare proveniente da Palermo da parte della Srr di Caltanissetta Provincia Sud, che ha chiuso ai rifiuti “etnei” i cancelli della discarica di Gela, chiedendo invece un’ordinanza che ha innescato l’ennesimo corto circuito.

Così da ieri si fanno per l’ennesima volta i conti col numero che per Catania equivale, nel giro di appena poche ore, a ulteriori maleodoranti guai sulle strade non ancora liberate dai cumuli dell’ultima crisi: cinquecento tonnellate al giorno, il limite di conferimento per l’indifferenziata da trattare e spedire in altri impianti in giro per la Sicilia da parte della discarica di Lentini in amministrazione giudiziaria - ovvero a Siculiana, Gela e Motta Sant’Anastasia - questo il numero che torna a essere l’incubo dei catanesi, proprio mentre la città sperava di uscire dall’ultima emergenza peraltro non ancora del tutto superata.

Cinquecento tonnellate al giorno, per capire dai numeri l’entità del problema e l’inadeguatezza di un ciclo dei rifiuti troppo basato sulle discariche, equivalgono quasi all’indifferenziata quotidianamente prodotta dalla sola Catania, purtroppo inevitabilmente impennatasi negli ultimi giorni tra cumuli e roghi, a fronte di un impianto che serve oltre duecento comuni della Sicilia orientale.

Stavolta il rischio è di un “effetto domino” potenzialmente esplosivo tra l’emergenza di fine maggio non ancora superata e l’ennesimo blocco che ieri ha inchiodato oltre una trentina di camion sulla strada che porta all’ingresso della discarica di Lentini. Il timore è che in mancanza di soluzioni alternative - per quanto per forza di cose del tutto temporanee - la città possa precipitare nel corso dei prossimi giorni in un’emergenza ancora più grave, mentre ancora bruciano nei quartieri i criminali roghi della “vecchia” spazzatura, e mentre nel lotto “centro” che rappresenta quasi un caso a parte restano ancora diverse postazioni da bonificare, ma l’allarme è esteso anche ai lotti “nord” e “sud” e all’intera area urbana.

«La situazione è delicatissima, speriamo si possa trovare una soluzione - ha affermato nel pomeriggio di ieri poco prima di un incontro alla Regione il presidente della Srr Catania Area Metropolitana Francesco Laudani - peraltro si è appreso che l’impianto di Gela non può al momento ricevere quantità superiori anche a seguito di un decreto del Comitato Tecnico Scientifico, e pure la discarica di Enna è chiusa a causa di un incendio».

Una situazione quasi disperata, quando siamo appena all’inizio di una temutissima estate, mentre il Comune intende pubblicare una manifestazione d’interesse per il trasporto dei rifiuti a un termovalorizzatore dalla Calabria in su, in attesa di averne uno, come alternativa a questo inefficiente e costosissimo ciclo d’emergenza, con tariffe schizzate a oltre 300 euro a tonnellata e rifiuti sulle strade a ogni crisi. Ma qui si tratta di ore, per evitare il peggio, e in tutto questo, tra poco più di una decina di giorni, in mezza città ovvero nel lotto “centro” il consorzio Gema subentrerà alla Dusty, certo non nel migliore dei momenti possibili.

