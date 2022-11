Riposto, tetto pericolante (e pericoloso) per il maltempo: edificio messo in sicurezza dai vigili dei fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per la rimozione di una tettoia pericolante con una superficie di circa 500 mq. La struttura era stata danneggiata in modo irreversibile dal forte vento e dalle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi. L'intervento di messa in sicurezza si è svolto in via Camillo Benso Conte di Cavour, 249 a Riposto. Hanno operato la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto e personale del Nucleo di Soccorso Speleo Alpino Fluviale, con il supporto di un'autoscala e un'autogrù inviate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

Lo smontaggio e la messa in sicurezza dell'edificio sono stati eseguiti in completa sicurezza con l'ausilio di tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale Si e trattato di un lavoro delicato ed impegnativo, durato svariate ore che ha visto impegnato sul posto anche personale della Polizia Locale del Comune di Riposto, personale dell'Ufficio Tecnico e della manutenzione stradale, poiché si è reso necessario anche il distacco dell'illuminazione pubblica.

