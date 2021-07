Ritirata la patente a 14 "furbetti" della corsia d'emergenza

Quattordici furbetti della corsia d'emerganza sono stati individuati dagli agenti del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania sulla Tangenziale di Catania nello scorso fine setimana. Per tutti e 14 è scattato il ritiro della patente. Si tratta di automobilisti che incuranti dell’importanza di lasciare libera la corsia d’emergenza, sfrecciano in barba a quanti rispettosi e consapevoli aspettano incolonnati nel traffico avanzando prudentemente sulle corsie di marcia. L’intervento tempestivo della Polizia Stradale ha riscosso il plauso degli automobilisti in transito.

