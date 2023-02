S. Agata, il fercolo tra la gente nel giro esterno: a Catania è festa

S. Agata è tra la gente. Finalmente! Esclamano devoti e cittadini, in moltissimi accorsi sin dalle prime ore di questa mattina in Cattedrale per assistere alla Messa dell'Aurora e quindi all'uscita della Santa che oggi, nella tre giorni di festeggiamenti a Catania, affronta il suo giro esterno.

Lo sventolio di fazzoletti bianchi e i botti sparati per salutare l'uscita dalla Cattedrale e l'inizio della processione, segnano un ritorno della Santa tra devoti, cittadini e turisti, dopo lo stop di due anni imposto dal Covid. Le immagini di piazza Duomo deserta e della cattedrale chiusa oggi sembrano lontane ma hanno segnato una festa che, oltre al folklore, ha una grandissima componente di devozione e fede.

Dopo i fuochi da "sira o tri" che ieri sera hanno illuminato il cielo di piazza Duomo, oggi il primo giro, quello esterno, del fercolo per le vie della città. Una prima giornata di grande festa baciata dal sole: sono moltissime infatti le persone che stanno seguendo la processione.

