S. Agata, servizio notturno per alcune linee Amts e bus storico nei giorni della festa

In occasione della Festa di Sant’Agata che, come da tradizione, vedrà la città di Catania abbracciare devotamente la propria Santa Patrona, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta spa metterà in campo alcune iniziative, sia di carattere logistico che culturale. Si comincia con l’estensione notturna del servizio, nei giorni del 4 e 5 febbraio, fino alle ore 3,00 delle Linee L-EX, BRT1, BRT5, 421, 525, 632, 726 e 830.

Si prosegue con l’emissione del “Bus Ticket Speciale di Sant’Agata”, valido dal 3 al 6 febbraio, al costo di 2,50 euro. Si conclude, infine, con il “Bus Storico dedicato a Sant’Agata” a cura di AMAS, l’Associazione Mediterranea degli Autobus Storici. In occasione delle festività di Sant'Agata, infatti, AMTS ed AMAS, come da tradizione, organizzano una mostra itinerante in onore della Santa Patrona. Il bus storico Inbus U.210 di AMAS, anche in collaborazione con il club “I Titani di Trinacria”, porterà infatti nei luoghi della Festa un'esposizione di suggestivi cimeli e miniature a tema agatino, messi a disposizione dall'Associazione Sant'Agata all'Altarino, ed una mostra fotografica a tema di Giuseppe Lo Presti. In particolare, il bus storico verrà esposto:

Giovedì 2 Febbraio, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 in via Dusmet.

Venerdì 3 Febbraio, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 in piazza Università.

Sabato 4 Febbraio, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 sempre in piazza Università.

