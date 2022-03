Salvini: «Ho in programma un futuro migliore per la Sicilia. Termovalorizzatori non più rinviabili»

"Al di là delle scadenze di lungo respiro, ci sono temi fondamentali", per la Sicilia. "Acqua, ambiente e rifiuti sono snodi centrali, non sono più pensabili altri rinvii sugli impianti di termovalorizzazione o sulla gestione e depurazione delle acque". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento video in occasione dell’incontro che si tiene a Catania su "Fondi UE. Una sfida per il Sud".

"In Sicilia ci vengo una o due volte al mese per le mie vicende processuali, ma dal male cerco sempre di trarre il bene. Questo vuol dire che saranno delle occasioni in più per programmare il futuro migliore per questa terra straordinaria", ha aggiunto Salvini.

