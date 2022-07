San Gregorio, incendio in un deposito di mezzi: distrutti 40 tra camion, furgoni e auto

Almeno quaranta mezzi, tra camion, camper e auto sono andate completamente distrutte a seguito dell’incendio che è sviluppato in un primo tempo in un terreno e che poi si è propagato alla ditta Bonnici motor, in via Gelatusi a San Gregorio. L’incendio ha anche provocato un’alta nube nera che ha creato allarme tra gli automobilisti lungo l’autostrada Catania-Messina e i residenti nella zona e che è stata visibile da diversi chilometri di distanza.

Secondo le informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diversi mezzi, le fiamme hanno coinvolto i veicoli parcheggiati nell’area esterna del deposito: otto autoarticolati, dodici tra furgoni e camper e venti auto. Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a salvare dalle fiamme i fabbricati.

Tantissime le telefonate al 112, soprattutto da automobilisti in transito lungo l’autostrada Catania-Messina e dai residenti della zona. Alcuni abitanti avrebbero riferito di avere sentito esplosioni all’interno dell’area probabilmente a causa dei serbatoi di carburante raggiunti dalle fiamme.

