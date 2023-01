Sant'Agata, ceri nominativi e donazioni tracciate: road map perché sia una festa della legalità

«Quella del 2023 sarà un’edizione speciale della Festa di Sant’Agata, per tutta una serie di motivi». Ne sono convinti i quattro componenti del “Comitato per la legalità nella festa di Sant’Agata”: Maria Teresa Ciancio per la Fondazione Fava, Renato Camarda per Libera, Nunzio Famoso per l’Ateneo e Marco Gurrieri per Mani Tese.

Innanzitutto la ricorrenza arriva dopo due anni di stop a causa della pandemia che non si è ancora esaurita, motivo per cui viene caldeggiato l’uso delle mascherine quando necessario. Inoltre c’è un nuovo arcivescovo, Luigi Renna, che si è espresso più volte a sostegno della legalità. A questo si aggiunge che la città si trova senza governo: «Senza un sindaco, senza una Giunta, con un commissario revocato e uno nuovo in arrivo». Infine, «l’affluenza sarà enorme», prevede il Comitato, anche alla luce delle indiscrezioni che arrivano dalla cereria Gambino dove sembra che le prenotazioni di cerei siano tantissime.

Tutti motivi che fanno esprimere ai componenti del Comitato una grandissima preoccupazione per il buon andamento della festa, tanto più alla luce di molte criticità rimaste irrisolte. C’è la questione dei ceri, la cui accensione crea rischi di ustioni per i cittadini che partecipano alla festa e, i giorni seguenti, seri problemi all’incolumità di motociclisti e pedoni a causa della cera sciolta sul basolato. Rischi motivati dal fatto che nessuno rispetta l’ordinanza, già emessa, che prevede che i ceri nei giorni del 3, 4, 5, 6 e 12 febbraio possano essere accesi solo nelle zone a essi dedicate: in piazza Stesicoro, in via Cardinale Dusmet, in via Canfora e in piazza Borgo.

Proprio per questo il Comitato propone, in prospettiva, che chi prenota e acquista i ceri debba farlo con il proprio nome e cognome, per potere esibire una fattura e includendo nel costo del cereo una percentuale per retribuire le spese che la collettività sostiene per la pulizia delle strade. E altri accorgimenti andrebbero discussi insieme tra i vari artefici della festa per risolvere l’annoso problema della «illegalità di massa». Inoltre il Comitato sottolinea che sono proprio i portatori dei cerei che rallentano la processione e che provocano ogni anno il rientro del fercolo in cattedrale a giorno inoltrato snaturando lo svolgimento delle celebrazioni.



A questo si aggiunge la questione delle candelore che, secondo lo statuto, dovrebbero rilasciare una ricevuta per ogni donazione. «Invece negli ultimi anni di ricevute ne abbiamo viste una decina in tutto». Questo aspetto è ritenuto particolarmente importante perché «le donazioni anonime sono uno dei modi in cui la criminalità organizzata manifesta il proprio potere. Le ricevute non eliminano il problema, ma lo rendono manifesto».

Candelore e fercolo, infine, dovrebbero «camminare insieme» per tutto il percorso, anziché lasciare piazza Cavour senza attendere l’arrivo della Santa. Infine, il problema dei venditori abusivi che spesso intralciano le strade e gli incroci rendendo difficile il percorso del fercolo e il deflusso della folla. E ci sono i rappresentanti dei commercianti del Cidec che denunciano lo smercio di prodotti di scarsa qualità o scaduti e chiedono il controllo e le sanzioni da parte dei vigili urbani.



Tante preoccupazioni alle quali Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale, replica dicendo, con le parole di Giovanni Paolo II, «Non abbiate paura. Le difficoltà e le polemiche ci sono sempre state, fanno parte della festa di Sant’Agata che è un trampolino di lancio per tanti che cercano visibilità. L’importante è mantenere fermo che quella di Sant’Agata è una festa religiosa. E che questa grande responsabilità si può reggere se è condivisa».



Approccio che fa proprio anche la presidente del comitato per le celebrazioni Mariella Gennarino che assicura che non ci sono retroscena rispetto alle dimissioni di ben cinque componenti su sette del Comitato proprio a ridosso della festa. «Solo motivi familiari e personali per quattro di loro cui si aggiunge il pensionamento del rappresentante del Comune sostituito dall’ingegnere Bisignani. Se ci fossero stati altri motivi non sarei qui». Certo, conviene, la festa è complicata e richiede grande responsabilità e lo statuto prevede che «noi componenti del Comitato ne rispondiamo con i nostri beni personali. E dire che facciamo tutto a titolo gratuito, per passione e per devozione». Motivo per cui sostiene che «qualche modifica andrebbe fatta allo statuto» voluto da Francesco Marano, primo presidente e ora presidente emerito, presente all’incontro di ieri all’Ostello degli Elefanti.



Ma la presidente Gennarino ci tiene a sottolineare che il Comitato ha già preso tante decisioni importanti. Secondo il piano di sicurezza redatto da tre ingegneri, la sera del 3 febbraio non ci saranno fuochi d’artificio in piazza Duomo e così si potranno evitare le transenne per tenere a distanza di sicurezza le persone. Transenne che nel 2020 sono state travolte con rischio per i presenti. Questo consentirà di ampliare il numero delle persone che potranno entrare in piazza, che passeranno da 2.000 a 9.000 e saranno in tutto 20.000 includendo l’area di piazza Università. I fuochi saranno esplosi solo da Villa Pacini. Come ogni anno si esibirà il coro Corini, poi si terrà uno spettacolo sulla vita di Sant’Agata - e anche questa è una novità - e la proiezione sugli edifici di piazza Duomo di immagini di opere d’arte provenienti da alcuni dei 44 Paesi in cui si celebra Sant’Agata.

Il piano di sicurezza ha previsto anche la collocazione delle bancherelle dei venditori ambulanti che dovranno allontanare le bombole al passaggio del fercolo.

Inoltre il capo-vara Claudio Consoli, su specifica sollecitazione, ribadisce che la salita di San Giuliano si farà anche sotto la pioggia, come sempre, a meno che non ci sia il diluvio. «Del resto nel 2020 la salita dei Cappuccini e quella di San Giuliano si sono svolte nel rispetto delle disposizioni». E assicura che il rientro in cattedrale il 6 gennaio non sarà più tardi degli altri anni perché dopo le 6 al Borgo albeggia e i giochi d’artificio sarebbero rovinati.

