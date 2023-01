Sant'Agata della Stella Polare Liberata, un intero quartiere si stringe attorno alla Patrona

Un intero quartiere che si stringe intorno all’immagine di Agata. L’altarino di via Stella Polare, simbolo di devozione e realizzato quattro anni fa, viene celebrato con gli Sbandieratori e Musici Leoni Reali di Camporotondo Etneo. Un evento imperdibile per tutto il territorio accompagnato anche dai festeggiamenti per il cereo dei Pescivendoli. Amore e spiritualità per un binomio che qui è sinonimo di vita.

Al comitato “Sant’Agata della Stella Polare Liberata” il compito di celebrare degnamente questo momento. “Desideriamo ringraziare le forze dell’ordine con cui abbiamo pienamente collaborato - spiega il presidente del comitato Filippo Casell a- ci siamo attivati per ripulire l’intera zona dai rifiuti e avere tutte le autorizzazioni necessarie per poter dare vita ad uno spettacolo pirotecnico unico nel suo genere”.

Accanto a lui, Alfio Giuseppe Cammarata, Giuseppe Barbieri e tutti i ragazzi del comitato “Sant’Agata della Stella Polare Liberata” che si sono prodigati per la piena riuscita della manifestazione. Un evento che ha attirato tantissimi ragazzi pronti, con macchine fotografiche e cellulari, ad immortalare ogni singolo momento. “Come sempre Sant’Agata ci fa gioire e commuovere- sottolinea il devoto Orazio Grasso- ognuno di noi la porta nel suo cuore e non vede l’ora di poterla finalmente rivedere dopo anni durissimi di pandemia. In questo momento è bello poter girare di quartiere in quartiere per osservare le candelore e ritrovare finalmente quell’atmosfera unica”.

