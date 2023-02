Sant'Agata, l'omaggio floreale del comitato “Rialzati Catania”: «Per ricordare anche le vittime della pandemia»

Un omaggio floreale per dimostrare la devozione e l’affetto che lega il comitato civico “Rialzati Catania” a Sant’Agata. Un momento di profonda solennità e spiritualità sottolineato dalla piccola ma significativa offerta alla Patrona del capoluogo etneo. “Si tratta di una iniziativa di grande importanza e altamente simbolica per tutti i componenti del comitato spontaneo e non sol o- afferma il portavoce Ernesto Calogero - Mai come in questo momento la città deve stringersi intorno a Lei e deve portarla ad esempio per tutte le giovani generazioni”.

Un momento che vuole diventare una tradizione da consolidare nel tempo. “Desideriamo ricordare tutti quelli che non ci sono più a causa della Pandemia- prosegue Calogero- ritornare alla normalità non vuol dire dimenticare il passato ma, al contrario, custodirlo e focalizzarsi con gesti tangibili e speciali dedicati a tante persone indigenti che possono ricevere conforto con la preghiera a Sant’Agata”.

