Sciopero per i lavoratori dell'Antincendio nella Base Usa di Sigonella a causa del caldo

«Lavoratrici e lavoratori italiani delle Squadre antincendio-Fire Department nella Base Usa Nas1 e Nas2 di Sigonella sono costretti a esercitazioni all’aperto anche quando, per eccesso di temperature, sarebbero controindicate. Abbiamo, quindi, proclamato sciopero per il 5 agosto con sit-in dalle 9 alle 13 dinanzi a Palazzo Minoriti, sede della prefettura di Catania». Lo annuncia il segretario generale della UilTucs etnea Giovanni Casa.

Pubblicità

«Siamo stati costretti alla protesta dopo avere proclamato lo stato di agitazione e tentato un confronto che non ha prodotto alcun risultato concreto. L’effettuazione di intense attività di training all’esterno con temperature che a Sigonella hanno superato regolarmente i 35 gradi raggiungendo in alcune fasce orarie i 40 gradi - spiega l’organizzazione di categoria - è in contrasto con lo stesso sistema di prevenzione disposto dalla Marina militare Usa a tutela della salute umana e ha messo alla prova oltre ogni reale necessità gli interi organici delle squadre coinvolte. Così, ne sono state compromesse efficienza e velocità di reazione».

«Ai vertici della Base, peraltro, abbiamo denunciato come i vigili del fuoco di nazionalità non statunitense - aggiunge il sindacato - siano stati palesemente scherniti nel corso delle esercitazioni per avere rivendicato il rispetto delle disposizioni vigenti. In considerazione di tutto questo, la UilTucs ha chiesto con determinazione il rinvio di ogni attività ad altro periodo dell’anno ma ha ricevuto risposte insufficienti nell’incontro del 25 luglio». «Abbiamo, quindi, deciso - conclude la nota - di proclamare la giornata di protesta che si terrà venerdì 5 agisto. Confidiamo che il prefetto di Catania voglia ricevere in quella data una delegazione di lavoratori e il rappresentante della UilTucs alla presenza del comandante della Base Usa di Sigonella, dei direttori dell’Ufficio del personale civile e del Fire Department, del responsabile del Servizio di protezione e prevenzione».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA