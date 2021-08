Sorpreso a spacciare nasconde le dosi sotto le auto in sosta

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina lo sorprendono in via Licciardi mentre spaccia e lui prova a nascondere le dosi sotto un’auto in sosta. In manette è finito così un pregiudicato catanese di 35 anni accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo averlo fermato e identificato, i carabinieri hanno recuperato sotto la macchina una busta di plastica contenente: 45 dosi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e la somma contante di 30 euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.

