Spacciava ecstasy su Instagram: 24 enne finisce in manette a Catania

Su Instagram spacciava chetamina ed ecstasy. Con questa accusa i carabinieri del Comando Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato a Catania un giovane di 24 anni, che ora deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Da una indagine condotta dai militari dell’Arma è emerso come il 24enne informasse la clientela sulla disponibilità delle droghe servendosi delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, dove faceva sapere anche il tipo di droga che si poteva acquistare. Durante una perquisizione in casa sua i carabinieri hanno sequestrato quattro involucri contenenti tre grammi di chetamina, due involucri contenenti 2 grammi di ecstasy, tre bilancini di precisione e materiale da confezionamento. Sono stati inoltre recuperati quattro flaconi di popper, una sostanza chimica di libera vendita in Italia ma la cui assunzione può creare dipendenza ed avere effetti negativi per la salute.



