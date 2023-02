Tangenziale Ovest di Catania chiusa per due giorni dalle ore 21

Nell’ambito dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici lungo la Tangenziale Ovest di Catania, a partire da domani sera, giovedì 16 febbraio, e fino a sabato 18 febbraio, sarà necessario interdire la circolazione in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, secondo il calendario di seguito specificato. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal km 17,500 al km 21,350, tra gli svincoli di Zona Industriale Nord e Zona Industriale Sud. Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina dal km 15,600 al km 12,700, tra gli svincoli di Zia Lisa e San Giorgio. Le indicazioni sui percorsi alternativi saranno di volta in volta posizionate sul posto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA