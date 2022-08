Telecamere già attive nella Ztl al centro storico: scattate le prime multe

Sono già effettivi i controlli elettronici delle telecamere nella Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico, nei pressi del Teatro Massimo Bellini, cuore della movida catanese.

Un’ampia area in cui è già stata completata la fase di pre-esercizio, durata un mese, della sperimentazione degli impianti automatizzati di telecamere installati per rendere accessibile la zona solo alle auto dei residenti e di quelli specificatamente autorizzati, delimitata dal seguente perimetro: Via Antonino Di Sangiuliano, Via Antonio Mancini, Via Monsignor Ventimiglia, Via Euplio Reina, Via della Loggetta, Via Santa Maria del Rosario, Via Sant’Agata, via Vittorio Emanuele II, via Leonardi, Via Valle, Via Landolina.

Le prime multe con l’occhio delle telecamere per chi transita senza autorizzazione, sono già scattate.

Il servizio di rilascio dei pass di ingresso all’interno della suddetta area, per gli aventi diritto, avviene esclusivamente mediante procedura on-line collegandosi alla piattaforma web del sito dell’Amts: https://www.amts.ct.it/rilascio-permessi-laccesso-aree-pedonali-ztl

