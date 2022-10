Traffico impazzito in viale Rapisardi zona Cibali

Mercoledì di passione per chi si trova in auto in centro a Catania. Traffico e lunghe file in viale Mario Rapisardi e a Cibali per il sovrapporsi, nello stesso orario, dell'uscita delle scuole, del ritorno a casa dal lavoro e della partita del Catania in casa allo stadio Massimino. Una situazione che ha provocato un grande confluire di mezzi in quella zona con ripercussioni in tutte le strade vicine e che si somma al già consueto traffico cittadino nelle ore di punta.

Il suggerimento, soprattutto per i tifosi che si stanno recando allo stadio, è di utilizzare i mezzi pubblici, la metropolitana soprattutto, o di spostarsi a piedi per chi abita nelle vicinanze.

