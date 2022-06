Uil, Enza Meli riconfermata segretaria generale a Catania

"Noi ripartiamo da qui. Perché è tempo di dare seguito alle coraggiose mobilitazioni di questi anni raddoppiando la nostra capacità di testimonianza accanto a chi non vuole e non deve mai sentirsi solo!". Così Enza Meli ha salutato oggi i 160 delegati che, in rappresentanza di 44 mila 290 iscritti, l’hanno rieletta all’unanimità segretaria generale della Uil di Catania. Il congresso ha anche votato la nuova Segreteria territoriale che è composta da Eugenia La Pera, Anna Longo e Salvo Orlando. Tesoriere, Angelo Oliveri. Responsabili di Dipartimento sono Nino Marino, Armando Algozzino e Salvo Bonaventura. È stata Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, a presiedere l’assemblea.



