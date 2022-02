Un 26enne arrestato a Palagonia, in auto droga e armi

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri a Palagonia (Catania) perché sorpreso alla guida di una Lancia Y su cui trasportava 100 grammi di marijuana, 43 dosi già confezionate per la vendita al dettaglio, una pistola semiautomatica Glisenti calibro. 9x19 ed proiettili, cinque dei quali nel caricatore.

In casa i carabinieri gli hanno trovato altra marijuana per un peso complessivo di circa 250 grammi, 35 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, una macchina per il sottovuoto, una carabina ad aria compressa, 100 proiettili calibro 9x19.

Il 26enne, con già a carico una sentenza definitiva per tentato omicidio e porto abusivo di armi da fuoco, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto e detenzione abusiva di armi da fuoco e munizioni. Il giudice ha convalidato l’arresto del giovane, disponendo che fosse rinchiuso nel carcere di Caltagirone.



