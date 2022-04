Un chilo e mezzo di marijuana nello zaino: arrestato 25enne a Catania

Carabinieri della squadra Lupi del Nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 25enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione dell’abitazione in cui vive, militari dell’Arma hanno trovato, nella sua stanza, uno zaino con 1,6 chilogrammi di marijuana. L’uomo che non era a casa si è poi presentato e costituito nella caserma di piazza Verga. L'autorità giudiziaria ha successivamente confermato l’arresto, disponendo i domiciliari per l’indagato.



