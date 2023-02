Un francobollo e l'annullo filatelico speciale per celebrare il Carnevale di Acireale

C'è anche un francobollo dedicato al Carnevale di Acireale tra i sei emessi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicati ai Carnevali più antichi d’Italia: il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Fano, il Carnevale di Putignano, il Carnevale di Cento, il Carnevale di Viareggio. Sono relativi al valore della tariffa B pari a 1,20 euro per ciascun francobollo. Lo rende noto Poste Italiane.

Tiratura 204mila esemplari per ciascun francobollo in fogli da 28, pari a un milione e 224mila francobolli; 50mila esemplari per ciascun francobollo in minifogli da dieci, pari a 300mila francobolli; 45mila foglietti composti da sei francobolli diversi, pari a 270mila francobolli; tiratura complessiva un milione e 774mila francobolli.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Gaetano Ieluzzo per l’impostazione grafica di tutti i francobolli; Claudia Giusto per il francobollo dedicato al Carnevale di Acireale.

Per il Carnevale di Acireale l’immagine riproduce Lavica, opera dell’artista Adolfo Mastriani del 1953, diventata dal 2010 maschera ufficiale del Carnevale di Acireale. Sullo sfondo un particolare del Palazzo del Municipio della cittadina, classico esempio di architettura barocca.

