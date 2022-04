Università, dopo anni di assenza torna a Catania il "Salone dello studente"

Dopo alcuni anni di assenza, torna il "Salone dello studente dell’università di Catania", luogo di incontro per chi frequenta gli ultimi anni degli istituti secondari superiori della Sicilia per favorire una scelta sul futura carriera di studi dei futuri diplomati. Lo ha annunciato il rettore Francesco Priolo in una lettera inviata a tutti i dirigenti scolastici e ai referenti per l’orientamento. La manifestazione, che torna in presenza dopo le versioni "digitali" degli Open days Unict a causa della pandemia, si terrà negli spazi del Cus Catania alla Cittadella universitaria dal 17 al 19 maggio. "Obiettivo del Salone dello Studente è, prima di tutto, tornare ad incontrarsi - spiega il rettore -. Sarà quindi l’occasione per eccellenza per scambiare informazioni e trovare risposte a tutte le domande che i ragazzi e le ragazze si pongono al termine del loro percorso scolastico, parlando direttamente con i docenti che insegnano nei nostri corsi di studio, ma anche confrontando esperienze con gli studenti e i giovani laureati dell’università di Catania».

Pubblicità

Nelle palestre e nelle altre strutture del Centro universitario sportivo troveranno posto gli stand dei 17 dipartimenti dell’Ateneo, della Scuola Superiore di Catania, dell’Ersu, dei vari centri servizio come Cof&Cinap, Clma, i "corner" dedicati all’internazionalizzazione, alla sostenibilità, ai diritti e alle pari opportunità, ma anche enti esterni ospiti (forze dell’Ordine, Protezione civile e altre associazioni). Ci saranno inoltre dei momenti rivolti ai laureandi o neo laureati triennali per presentare loro l’ampia offerta di lauree magistrali attivate dai dipartimenti Unict.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA