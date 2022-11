Università Malta-Catania, lectio magistralis "open" del video artista Vince Briffa

Video artista di fama internazionale, curatore e accademico all’Università di Malta, dove dirige il Dipartimento di Arti Digitali della Facoltà di Media e Scienze umane, Vince Briffa sarà martedì 15 novembre a Catania, ospite dell’Accademia di Belle Arti (Abact) dove terrà una lectio magistralis aperta al pubblico. Inizia alle ore 10 e l’accesso all’aula magna sarà consentito fino a esaurimento posti mentre gli studenti Abact potranno anche seguire in streaming.

Titolo della lectio “Living in between”, ovvero sull’importanza che ha l’immaginazione di cogliere gli interstizi fra i diversi ordini di realtà. Briffa - che con le sue video installazioni ibride fra tradizione e nuovi media digitali ed elettronici ha rappresentato Malta in prestigiosi eventi internazionali - sarà introdotto dai saluti della presidente di Abact, Lina Scalisi, e del direttoreGianni Latino. A presentare l’autore al pubblico saranno due insegnanti della Scuola di Cinema Abact: Alessandro Aiello, docente di Computer Art, e Gianpiero Vincenzo, docente di Discipline Sociologiche.

“La lectio magistralis di Vince Briffa – commenta Lina Scalisi - il suo contributo nel campo della video arte per la Scuola di cinema sono il segno del crescente processo di internazionalizzazione dell’Accademia di Catania, le cui relazioni con le istituzioni europee nel campo delle arti sono un dato consolidato. Una grande opportunità e un’occasione di crescita e confronto per studenti e docenti”.

La presenza del video artista maltese a Catania si inquadra inoltre nella collaborazione siglata quest’anno fra Abact e Magma, Festival del cinema breve in programma ad Acireale dal 14 al 17 novembre e che ha portato alla nascita di Eksperimenta(tr. “esperimento” in esperanto): una sezione dedicata alla videoarte e alla sperimentazione in ambito audiovisivo con il coinvolgimenti di studenti, artisti e filmakers.

Sempre martedì 15 novembre, infatti, in Accademia (ore 15) Giulia Iannello di Magma e il prof. Vincenzo introdurranno la proiezione dei corti di Briffa con l’opera “Overland” che ha rappresentato Malta alla Biennale di Venezia del 2019; di Alessandro Aiello “Stereo_verso Infinito: Unfixed 29” (2022); e Dystopian Landscape n. 3 (2019) di Stefano Zorzanello. Quindi seguirà la proiezione delle opere di videoarte e corti sperimentali in concorso: Diego Grego, Alessandro Costanzo, Giuseppe Spitaleri, Celine Zen, Mattia Bioli e autori vari per un progetto a cura di Ignazio Lago. Spazio alle operazioni di ricerca con il rimontaggio cinematografico: gli allievi di videoarte si misureranno con “L’ora del lupo” di Ingmar Bergman mentre dei Fratelli Calì saranno proiettate i lavori su “Shining” e “Qualcuno volò sul nido del cuculo”.

