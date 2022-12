Venti nuovi autisti per l'Amts: la firma del contratto a tempo inderminato

Venti nuovi autisti, venti nuovi contratti a tempo indeterminato per rilanciare ulteriormente il brand dell’Amts di Catania. Stamattina la presentazione a Palazzo degli Elefanti a cui hanno preso parte anche il commissario straordinario del Comune Federico Portoghese, l’amministratore unico dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Giacomo Bellavia e la responsabile Gestione Risorse Umane Stefania Aiello.

“Il personale è il vero valore aggiunto di un’azienda che fornisce servizi - afferma il commissario Straordinario Portoghese -, investire vuol dire portare sviluppo e proprio ieri c’è stata la firma del prolungamento dell’orario di lavoro per 168 impiegati che erano precari da vent’anni”. Sono venti i nuovi autisti assunti a tempo indeterminato grazie allo scorrimento della graduatoria del concorso indetto lo scorso anno. “Continuiamo un percorso di rinnovamento del personale e attingiamo da una graduatoria che abbiamo stilato l’anno scorso - sottolinea l’amministratore unico di Amts Giacomo Bellavia - da qui abbiamo espletato tutte le procedure del caso in appena 20 giorni. Un percorso compiuto in sinergia con l’amministrazione comunale che ha voluto dare un segnale di trasparenza, di merito e efficienza”.

