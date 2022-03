Via Carbone aperta soltanto ai pedoni: studenti della "Cavour" più sicuri

Aria di festa stamattina all’istituto comprensivo Cavour di Catania, in via Carbone, per l’inaugurazione nella stessa via di un’area pedonalizzata, che permetterà ai bambini di percorrerla in sicurezza. Strada, dunque, chiusa al traffico veicolare e dunque chiusa anche come area di parcheggio, per respirare un po’ meglio, in una città dove purtroppo lo smog non manca, L’iniziativa è nata grazie ad un lavoro sinergico tra Legambiente Catania, Amministrazione comunale, genitori, residenti e commercianti della zona. L’idea rientra ancora una volta, attraverso il cosiddetto progetto “dal basso”, che ha riguardato, peraltro, altri elaborati simili in città curati sempre da Legambiente. Attraverso la piattaforma Laboriusa.it, grazie a 150 donatori, sono stati raccolti 3400 euro, che consentiranno l’acquisto di piante e arredi urbani, per abbellire una via che adesso sarà più bella ed accogliente, per scolari e cittadini

