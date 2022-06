Villaggio Sant'Agata, quei tombini sono una trappola

Vecchie intelaiature di acciaio con il cemento quasi completamente sparito a causa di oltre un decennio di usura. Nel quartiere del Villaggio Sant’Agata a Catania l’emergenza, legata alle pessime condizioni di tanti tombini, toglie letteralmente il sonno ai residenti.

L’ultimo caso, a pochi passi dalla scuola “Angelo Musco”, con le caditoie di cemento che letteralmente spariscono e, al loro posto, si nota una pericolosa voragine. “Abbiamo fatto continue segnalazioni ai tecnici del comune e ai consiglieri del VI municipio- afferma l’abitante Orazio Puglisi- vengono, si rendono conto della gravità della situazione, promettono di adoperarsi per risolvere il problema ma alla fine tutto resta in queste condizioni. Parliamo di un percorso obbligatorio che dalla strada esterna ci porta alle nostre abitazioni e chiunque, in un attimo di distrazione, può farsi molto male”. Di strade in queste condizioni a Catania se ne trovano tante. Il motivo è sempre lo stesso: i lavori di manutenzione insufficienti, gli interventi che spesso entrano in una fase di stallo e nessuno sa darsi una ragione.



