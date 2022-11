Violenza sulle donne, 6 totem nell'ospedale Cannizzaro per raccogliere segnalazioni

L’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania ha realizzato diverse iniziative in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne nell’ambito dell’(H)-Open Week promosso da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) e dal network "Bollini Rosa". Per favorire l’emersione di eventuali situazioni di rischio sono stati realizzati e posizionati nelle aree di maggiore frequentazione sei totem che sensibilizzano al tema e possono raccogliere segnalazioni: in ciascuno sono presenti delle buche nelle quali è possibile inserire un biglietto che sarà poi preso in carico dai Servizi competenti con garanzia di anonimato. «Solo tu hai il potere di dire basta!» è il messaggio rivolto alle donne attraverso i totem, presenti in Pronto Soccorso Generale, Pronto Soccorso Ostetrico e Ginecologico, Oncologia Medica, nelle hall degli edifici F2, F3 e Q. "L'iniziativa di sensibilizzazione - sottolinea l’ospedale Cannizzaro - integra 'impegno quotidiano dell’Azienda Ospedaliera nell’assistenza alle vittime di violenza, che sono accolte in Pronto Soccorso da personale appositamente formato e accompagnate attraverso lo specifico percorso protetto; questo è uno dei temi che saranno affrontati, peraltro, nel corso dell’evento formativo sulla violenza di genere in programma il prossimo 14 dicembre».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA