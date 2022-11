Violenza sulle donne, in Sicilia è un'emergenza: nel Catanese due denunce al giorno

Sono state 88 le persone arrestate e 500 quelle denunciate dal 1° gennaio del 2022 dai carabinieri in provincia di Catania per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenze di natura sessuale, operando sotto il coordinamento della Procura della Repubblica etnea (nello specifico, del pool di magistrati specializzati nel contrasto alla violenza di genere) e della Procura di Caltagirone.

I dati sono stati resi noti dal Comando provinciale dei carabinieri del capoluogo etneo in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, celebrata anche con l’inaugurazione - grazie alla efficace collaborazione avviata nel 2015 con Soroptimist International Italia nell’ambito del progetto 'Una stanza tutta per sè» - di una seconda 'Aula per le Audizionì dedicata all’accoglienza e all’ascolto delle donne vittime di violenza, dopo quella inserita tra gli uffici della Stazione di Piazza Verga creata nel 2016, che in cinque anni di attività è stata utilizzata per raccogliere le denunce di circa 350 donne che hanno subito maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenze di natura sessuale ed ha anche ospitato numerosi minori.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania, oltre a promuovere nel capoluogo e nella provincia iniziative formative tese a favorire la condivisione di best practices nella tutela delle donne vittime di violenza, ha anche aderito convintamente alla campagna internazionale 'Orange the World’illuminando la propria sede di arancione ed ha promosso, grazie alla collaborazione dei responsabili dei centri commerciali e delle sale cinematografiche della provincia, la massima diffusione tra la popolazione di un video istituzionale.

POLIZIA POSTALE. Sono stati 29 i casi di revenge porn trattati nei primi mesi del 2022 dalla Polizia Postale e della Comunicazioni nelle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. Cinquantaquattro quelli di molestie, 53 quelli di sextortion e 23 di cyberstalking. I dati, resi noti dalla Polizia Postale in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, mostrano aumenti in percentuale rispetto al 2021 del 50% per quanto riguarda il 'revenge porn', del 40% per le molestie e del 30% per il cyberstalking. Sono sostanzialmente uguali i casi di sextorsion, ma con un aumento delle vittime donne. Aumentano rispetto al 2021 anche i casi di vittime minorenni. La Polizia Postale ha organizzato workshop sul tema della violenza online nelle scuole primarie e secondarie sul territorio nazionale ed incontrerà anche nei prossimi giorni bambini, adolescenti e ragazzi per aiutarli ad affrontare insieme i temi della educazione digitale e della sicurezza sul web. «L'obiettivo delle attività - sottolinea la Polizia Postale - è sensibilizzare gli studenti sempre più precoci nell’utilizzo dei device, esposti sulla rete internet e vittime di revenge porn a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online, senza correre rischi connessi a comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri» «Iniziative come quella di oggi sono di grande utilità - dice il Dirigente del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Sicilia Orientale Primo dirigente della Polizia di Stato Marcello La Bella - perché la giusta informazione è una delle armi migliori per rendere i giovani maggiormente consapevoli sul rischio di essere autori o vittime di revenge porn, sexting e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie. Come purtroppo evidenziano le statistiche, anche il nostro territorio ha visto aumentare le vittime di questi reati e, pertanto, è quanto mai importante sensibilizzare l’opinione pubblica sulla reale gravità di queste violenze».



