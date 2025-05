Niko Pandetta aveva un telefono in cella: nuovi guai per il trapper dopo la video call al concerto con Baby Gang

L'inchiesta

Al concerto alla Plaia la telefonata che ha messo (di nuovo) nei guai il cantante

La bufera scatenata dalla videochiamata intercorsa tra Baby Gang e Niko Pandetta durante il One Day alla Plaia di Catania ha fatto scattare una perquisizione nel carcere di Rossano, in Calabria, dove è detenuto il trapper catanese. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno trovato un telefonino nella cella dove il nipote di Turi Cappello sta scontando una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, rissa ed evasione. La procura di Catania, inoltre, ha aperto un’inchiesta sull’esibizione del rapper Baby Gang che prima di cantare ‘Italiano’ avrebbe fatto sul palco una videochiamata con il coautore della canzone, Niko Pandetta. Quest’ultimo, secondo fonti dell’Ansa, adesso è indagato per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. E sarebbe solo l’ultima contestazione per questo reato. La squadra mobile, come scritto già nell’edizione di oggi del quotidiano, ha avviato degli accertamenti per ricostruire quanto è accaduto e per verificare se la videocall sia stata fatta in diretta oppure sia stata mostrata una registrazione.