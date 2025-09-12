Sfoglia il giornale

Nino Garozzo nominato presidente dell’Iacp di Acireale

Personaggio noto nella cittadina della provincia di Catania in quanto già ex consigliere comunale ed ex sindaco

Di Redazione |

La Giunta regionale ha nominato l’avvocato Nino Garozzo, consigliere comunale e già sindaco di Acireale, presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale. “Al vertice dell’Istituto autonome case popolari di Acireale va un professionista di grande valore qual è Antonino Garozzo. Esprimo la mia soddisfazione per la nomina a presidente decisa oggi dalla Giunta regionale. Garozzo, avvocato di grande esperienza, già sindaco di Acireale, saprà guidare l’Iacp delle città termale con capacità gestionale e spirito di servizio.

Apprezzo la scelta del governo Schifani che va nella direzione del merito e della competenza”, afferma Luca Sammartino, deputato regionale della Lega – Prima l’Italia. “Quando si tratta di scegliere i vertici di enti controllati dalla Regione, la bussola che deve guidare ogni designazione è quella della ricerca di profili di alta competenza. Oggi per la presidenza dell’Iacp di Acireale è stato scelto l’avvocato Antonino Garozzo che ha il curriculum giusto rispetto a professionalità e capacità amministrative. A lui vanno le mie congratulazioni e quella della Lega di Catania per la nomina varata oggi dalla Giunta Schifani”, aggiunge Valeria Sudano, deputata nazionale e commissario provinciale della Lega di Catania.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

