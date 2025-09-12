Nino Garozzo nominato presidente dell’Iacp di Acireale

Nel Catanese

Personaggio noto nella cittadina della provincia di Catania in quanto già ex consigliere comunale ed ex sindaco

La Giunta regionale ha nominato l’avvocato Nino Garozzo, consigliere comunale e già sindaco di Acireale, presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale. “Al vertice dell’Istituto autonome case popolari di Acireale va un professionista di grande valore qual è Antonino Garozzo. Esprimo la mia soddisfazione per la nomina a presidente decisa oggi dalla Giunta regionale. Garozzo, avvocato di grande esperienza, già sindaco di Acireale, saprà guidare l’Iacp delle città termale con capacità gestionale e spirito di servizio.