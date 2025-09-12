Nel Catanese
Nino Garozzo nominato presidente dell’Iacp di Acireale
Personaggio noto nella cittadina della provincia di Catania in quanto già ex consigliere comunale ed ex sindaco
La Giunta regionale ha nominato l’avvocato Nino Garozzo, consigliere comunale e già sindaco di Acireale, presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale. “Al vertice dell’Istituto autonome case popolari di Acireale va un professionista di grande valore qual è Antonino Garozzo. Esprimo la mia soddisfazione per la nomina a presidente decisa oggi dalla Giunta regionale. Garozzo, avvocato di grande esperienza, già sindaco di Acireale, saprà guidare l’Iacp delle città termale con capacità gestionale e spirito di servizio.
Apprezzo la scelta del governo Schifani che va nella direzione del merito e della competenza”, afferma Luca Sammartino, deputato regionale della Lega – Prima l’Italia. “Quando si tratta di scegliere i vertici di enti controllati dalla Regione, la bussola che deve guidare ogni designazione è quella della ricerca di profili di alta competenza. Oggi per la presidenza dell’Iacp di Acireale è stato scelto l’avvocato Antonino Garozzo che ha il curriculum giusto rispetto a professionalità e capacità amministrative. A lui vanno le mie congratulazioni e quella della Lega di Catania per la nomina varata oggi dalla Giunta Schifani”, aggiunge Valeria Sudano, deputata nazionale e commissario provinciale della Lega di Catania.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA