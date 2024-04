“Non c’è più tempo”: una commissione d’inchiesta per fermare i suicidi in carcere

camera penale catania

Un dato allarmante e un numero che alza sempre di più l’attenzione sulla situazione carceraria dei detenuti in Italia. Sono 30 i suicidi nell’anno appena trascorso, un valore della vita che vola via, che evidenzia disagio e si contrappone al concetto di recupero e qualità della vita da rispettare. Un dato che ha trovato il parere della Camera Penale di Catania Serafino Fama’ che ha voluto consegnare tramite il suo presidente Francesco Antille e il vice presidente Vittorio Basile.

“E’ tempo di proporre una commissione di inchiesta – chiosa il presidente Antille – Troppe carcerazioni e la riforma della cautela è letteralmente fallita e la maggior parte dei detenuti in attesa di giudizio dovrebbe restare ai domiciliari. Altro nodo, non aver piu’ investito nell’edilizia carceraria e i Tribunali di Sorveglianza purtroppo non rispondono alle vere esigenze della domanda di giustizia in esecuzione. Lo Stato deve mostrare i suoi muscoli perche’ le strutture penitenziarie annoverano : condizioni di vivibilita’ assurde e da quarto mondo, senza dimenticare un cronico sotto-organico delle forze di sorveglianza.Se non si vede la luce oltre il tunnel si rischiano altri morti. Ormai è un appuntamento settimanale con i suicidi in cella – conclude il presidente Antille – molti si sono indignati per le catene della Salis in Ungheria. Ma non esiste solo la Salis e dovremmo guardare un po’ a casa nostra”