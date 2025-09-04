«Non devi scontare i domiciliari a casa della mamma se no ti ammazzo», arrestato a Bronte 35enne dopo le minacce al fratello

il caso

L'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio

Un 37enne di Paternò si è rivolto alla Stazione Carabinieri di Bronte per denunciare le continue minacce subite da alcuni mesi da parte dei familiari e, in particolare, del fratello 35enne. La vittima delle minacce, sottoposta all’obbligo di dimora nel comune di Bronte con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, stava infatti scontando la misura cautelare presso un’abitazione di proprietà della madre, dove risultava ancora residente. Proprio questa circostanza aveva alimentato gravi tensioni familiari: il fratello 35enne non accettava la sua permanenza nella casa materna e, per tale ragione, lo aveva ripetutamente minacciato, al punto da ingenerare un serio timore per la sua incolumità.