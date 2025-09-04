il caso
«Non devi scontare i domiciliari a casa della mamma se no ti ammazzo», arrestato a Bronte 35enne dopo le minacce al fratello
L'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio
Un 37enne di Paternò si è rivolto alla Stazione Carabinieri di Bronte per denunciare le continue minacce subite da alcuni mesi da parte dei familiari e, in particolare, del fratello 35enne. La vittima delle minacce, sottoposta all’obbligo di dimora nel comune di Bronte con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, stava infatti scontando la misura cautelare presso un’abitazione di proprietà della madre, dove risultava ancora residente. Proprio questa circostanza aveva alimentato gravi tensioni familiari: il fratello 35enne non accettava la sua permanenza nella casa materna e, per tale ragione, lo aveva ripetutamente minacciato, al punto da ingenerare un serio timore per la sua incolumità.
Dopo la denuncia, il 37enne era rientrato a casa, convinto di poter trovare un momento di tregua. Tuttavia, poche ore dopo, si è visto nuovamente costretto a chiedere aiuto al 112 poiché il fratello si era presentato davanti all'abitazione con un atteggiamento estremamente aggressivo e minaccioso. I carabinieri della Compagnia di Randazzo giunti sul posto hanno evitato il peggio: i militari hanno infatti sorpreso e bloccato il 35enne proprio mentre, con fare violento, cercava di avvicinarsi al fratello. L'intervento dei militari ha scongiurato conseguenze ben più gravi, fermando l'uomo prima che potesse passare dalle minacce ai fatti. Il 35enne anche in presenza dei carabinieri ha proseguito con le minacce. In un momento di concitazione, ha tentato di correre verso il fratello, che è riuscito a rifugiarsi all'interno dell'abitazione, mentre il 35enne, ancora in preda all'ira, continuava a urlare propositi di morte.