«Non fu estorsione», autotrasportatori assolti ma intanto la loro azienda è fallita

La sentenza a Catania

La vicenda giudiziaria portò all'arresto dei due. Uno assolto e l'altro prosciolto in udienza preliminare.

Assolto perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza del gup nei confronti di un direttore di una ditta di trasporti accusato di estorsione e processato con il rito abbreviato. Il giudice Carlo Cannella, inoltre, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del titolare dell’impresa perché il fatto non sussiste.I due erano finiti nei guai in quanto li si accusava di aver ottenuto un ingiusto profitto da un lavoratore che avrebbe restituito parte dello stipendio indicato in busta paga. Il lavoratore avrebbe prelevato l’intera somma accreditata e l’avrebbe consegnata nelle mani del direttore della ditta che avrebbe restituito solo la somma di 1.000 euro trattenendo per sé l’eccedenza. Questa l’avrebbero ottenuto mediante minacce implicite ed esplicite di licenziamento

Nel 2022 i due finirono ai domiciliari a seguito di un’indagine condotta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro. Il gip dispose anche l’interdizione dall’attività imprenditoriale.Oltre due anni dopo la vicenda si è chiusa con l’assoluzione e il proscioglimento dei due imputati, difesi dall’avvocato Pietro Ivan Maravigna. La procura aveva chiesto l’assoluzione per il direttore e il rinvio a giudizio per il titolare dell’azienda.