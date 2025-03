Non pagano il conto in un ristorante del Catanese e il titolare li cerca…sui social

Il caso

Due coppie, non legate tra loro, sarebbero andate via approfittando probabilmente della confusione all'interno del locale

Due coppie come tante che decidono di andare a mangiare sushi ma che decidono anche di non pagare il conto. Accade sempre più spesso che ristoratori di diverse attività commerciali si ritrovino poi, a fine serata, a fare i conti dell’incasso che però non tornano. E’ successo anche al titolare del Gohan di San Giovanni La Punta che, con tanto di riferimento al numero dei tavoli che quatto avventori, si tratterebbe di due coppie, avevano occupato, ha postato sulla pagina Facebook del locale le foto dei “furbetti del conto”.

Il titolare in questione ha dato loro la possibilità di ripresentarsi al suo cospetto per saldare il debito, diversamente scrive testualmente “aggireremo per recuperare ciò che da voi dovuto”.