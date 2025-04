Noncisonoscuse, il corteo di soli uomini a Caltagirone per dire basta ai femminicidi

l'iniziativa

Sabato prossimo da piazza Risorgimento fino alla piazza Municipio

«Un corteo di soli uomini che incontrano le donne»: è l’obiettivo del comitato #noncisonoscuse contro i femminicidi e le violenze di genere per «mettere in moto un processo di consapevolezza, di coscienza e di impegno, per avviare un cambiamento culturale profondo e duraturo» che sfocerà il 19 aprile prossimo a Caltagirone, nel Catanese, in una carovana di soli uomini che nel tratto finale del percorso sarà raggiunto da un corteo di donne per sfilare insieme.