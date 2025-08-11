Nunziata di Mascali, un terreno era diventato una discarica di rifiuti anche pericolosi

la verifica

Il blitz dei carabinieri forestali

I carabinieri della Compagnia di Giarre, congiuntamente a personale specializzato del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri Forestali di Catania e degli enti ARPA e SPreSAL, hanno eseguito un accesso ispettivo presso un’area di autodemolizione ubicata nel territorio di Nunziata di Mascali.

L’ispezione, avviata a seguito di indagini mirate, svolte anche con l’ausilio di riprese aeree e uso di droni, ha consentito di accertare una serie di gravi irregolarità in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro all’interno dello sfasciacarrozze.

Nell’area aziendale, infatti, i carabinieri hanno scovato un’area dedicata alla gestione non autorizzata di rifiuti speciali e pericolosi – tra cui frigoriferi, lavatrici e climatizzatori – nonché un deposito incontrollato di materiali di diversa natura. Venivano, inoltre, sversate acque industriali, non avviate ad alcun sistema di depurazione e in assenza delle dovute autorizzazioni.

Oltre alle gravi violazioni ambientali, l’attività ispettiva ha consentito ai militari dell’Arma di accertare significative carenze sotto il profilo della sicurezza: mancata revisione dei dispositivi antincendio, assenza di segnaletica obbligatoria, passaggi ingombrati da materiali ferrosi, e l’impiego di mezzi di sollevamento sprovvisti di segnalatori di sicurezza. Per tali motivi, l’intera area operativa, pari a circa 1.180 metri quadri, è stata sottoposta a sequestro preventivo; due uomini di 63 e 28 anni, residenti rispettivamente a Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, e una donna di 29 anni originaria di Taormina, sono stati segnalati in stato di libertà per violazioni al Testo Unico Ambientale e alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.