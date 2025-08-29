Nuotava a mezzo chilometro dalla riva in stato confusionale: salvato dalla Guardia costiera

il soccorso

L'intervento del personale che a fatica hanno convinto l'uomo a salire sui mezzi di soccorso

Nel tardo pomeriggio di ieri la Guardia Costiera di Catania ha soccorso un bagnante che stava nuotando a circa 500 metri dalla costa in prossimità del porticciolo Rossi. Dopo la segnalazione la Sala operativa ha disposto l’impiego del battello GC B 169 e del nuovo acquascooter GC L 38 in dotazione alla Guardia costiera etnea. Giunti in zona i militari hanno individuato il bagnante, che in stato confusionale e per niente collaborativo, continuava a nuotare avvicinandosi pericolosamente alla costa in quel momento pericolosa per l’ingresso ed uscita di numerose imbarcazioni dal porticciolo.