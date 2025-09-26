Nuova flotta di barche in partenza da Catania per Gaza

Aiuti

Salperà domani dal porticciolo di San Giovanni Licuti

Una nuova flotta si prepara a prendere il mare da Catania per Gaza. E’ quella organizzata da Thousand Madleens to Gaza & Freedom Flotilla Coalition, resa nota attraverso il sindacato Usb, con l’annuncio che salperà domani 27 alle 17, dal porticciolo di San Giovanni Li Cuti. La flotta, spiegano in una nota, partirà per “sfidare il blocco illegale imposto da Israele a Gaza ed esporre i sistemi che rendono possibili i suoi crimini di guerra” e che “la mobilitazione dei cittadini è necessaria a causa dell’inazione dei nostri governi”. La partenza sarà anticipata da una conferenza stampa che si terrà alle 14.30.

